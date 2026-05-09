Al Jazeera: Krieg endet mit Rückzug der USA; Iran ist nicht Venezuela

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schreibt die Website von Al Jazeera in einem Beitrag von Jeffrey Sachs, einem US-amerikanischen Ökonomen und geopolitischen Analysten, und Sibel Fares, einer leitenden Beraterin des UN-Netzwerks für Lösungen für nachhaltige Entwicklung für den Nahen Osten und Afrika: „Es wird erwartet, dass der Krieg, den die USA im Februar 2026 gegen den Iran begannen, mit einem Rückzug Washingtons enden wird.“

In diesem Bericht heißt es: „Die USA können diesen Krieg nicht fortsetzen, ohne seine katastrophalen Folgen zu berücksichtigen. Jede neue Eskalation wird höchstwahrscheinlich zur Zerstörung der Öl-, Gas- und Süßwasserinfrastruktur der Region und letztlich zu einer langwierigen globalen Katastrophe führen.“

In dem Bericht heißt es weiter: „Der Iran kann Kosten auferlegen, die die USA nicht zu tragen bereit sind. Die ursprüngliche Hypothese basierte auf der Annahme, dass ein gemeinsamer Angriff der USA und des israelischen Regimes auf den Iran die militärische Struktur des Landes erheblich schwächen und sie schließlich zusammenbrechen würde. Trump dachte, der Iran würde den gleichen Weg gehen wie Venezuela. Trump glaubte naiverweise, dass dies auch im Iran geschehen würde, aber die Operation zum Regimewechsel in diesem Land scheiterte. Der Iran ist nicht Venezuela; weder historisch, technisch, kulturell, geografisch noch geopolitisch.“

In dem Bericht wird weiter betont: „Das iranische Volk hat sich hinter seinem System gegen die ausländische Aggression vereint. Nach mehr als zwei Monaten haben Trump und Netanjahu weder ein gefügiges Regime unter ihrer Kontrolle erreicht, noch eine Kapitulation, die den Krieg beendet, noch einen irgendwie gearteten Weg, der auf einen Sieg hindeutet. Es scheint, dass der einzige praktikable Weg, den Washington eingeschlagen hat, der Rückzug ist. Der Iran kontrolliert die Straße von Hormus, und keiner der anderen Streitpunkte zwischen den USA und dem Iran ist gelöst.“