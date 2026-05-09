Israelisches Medium: Jüngster Skandal erschüttert Israel

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete die israelische Plattform I24 News, dass der Spionageskandal für den Iran und die Enthüllung der Aktionen israelischer Soldaten das israelische Regime erschüttert haben.

In diesem Bericht heißt es, dass diese Soldaten im Austausch gegen Geldbeträge sensible Informationen an den Iran übermittelt hätten. Den Iranern sei es erfolgreich gelungen, Soldaten anzuwerben und nicht nur wie früher normale Zivilisten.

Zuvor hatten der Inlandsgeheimdienst des israelischen Regimes (Schin Bet) und die Militärpolizei dieses Regimes in einer gemeinsamen Erklärung die Eröffnung eines Spionagefalles gegen drei Soldaten und einen Zivilisten bekannt gegeben.

In diesem Bericht wird außerdem mitgeteilt, dass die Angeklagten Bahnhöfe, Einkaufszentren, Sicherheitskameras und einige andere Gebiete gefilmt hätten. Außerdem werden die drei genannten Soldaten beschuldigt, der iranischen Seite Bilder von der Technikerschule der Luftwaffe des Regimes zur Verfügung gestellt zu haben.