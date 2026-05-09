Al-Mayadeen: Iran beobachtet Bewegungen des US-Zerstörers vor der Küste der VAE

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete der in Iran ansässige Korrespondent von Al-Mayadeen, dass Teheran das Eintreffen eines amerikanischen Zerstörers vor der Küste der VAE überwacht und seine Manöver verfolgt.

Es ist erwähnenswert, dass die Marine der iranischen Armee zuvor in einer Erklärung über die maritime Grenzverletzung durch Feinde in den Hoheitsgewässern des Landes mitteilte: "Die Marine der Armee Irans griff amerikanische Zerstörer, die unter Verletzung der Waffenruhe iranische Tanker in der Nähe der Straße von Hormus und in den Hoheitsgewässern angegriffen hatten, mit verschiedenen Raketen, Kampfdrohnen und Raketengeschossen an."

In dieser Erklärung wurde betont: "Als Folge dieser Antwort änderten die angreifenden amerikanischen Zerstörer ihren Kurs und verließen die Region."