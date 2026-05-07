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Die Hisbollah hat einen Kommandoposten der Zionisten im Südlibanon angegriffen

7 Mai 2026 - 23:54
News ID: 1811271
Source: ABNA
Die Hisbollah hat einen Kommandoposten der Zionisten im Südlibanon angegriffen

Die Hisbollah erklärte, dass sie neben einem Raketenangriff auf den Sammelplatz von Fahrzeugen zionistischer Soldaten in der Siedlung Shamaa im Südlibanon auch den Kommandoposten der Besatzungsarmee in der Siedlung Al-Bayyada mit einer Drohne zerstört habe.

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das Medienportal Al-Ilam al-Harbi berichtet, erklärte die libanesische Hisbollah, dass sie den Kommandoposten der Armee des zionistischen Regimes im Südlibanon mit einem Drohnenangriff getroffen habe.

In einer Erklärung der Hisbollah zu dieser Operation heißt es: „Im Rahmen der Verteidigung des Libanon und seines Volkes und als Reaktion auf den Waffenstillstandsbruch durch den israelischen Feind und die Angriffe auf Dörfer im Südlibanon, die zum Märtyrertod und zur Verwundung mehrerer Zivilisten führten, haben die Kämpfer des islamischen Widerstands um 10:18 Uhr heute Morgen (Donnerstag) den Kommandoposten der Besatzungsarmee in der Siedlung Al-Bayyada mit einer Sprengdrohne präzise angegriffen.“

Die Kämpfer des islamischen Widerstands haben um 14:00 Uhr heute zudem den Sammelplatz von Militärfahrzeugen der Besatzungsarmee in der Siedlung Shamaa mit Raketen beschossen.

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