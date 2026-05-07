Mahir Hamud: Trump ist nach der Niederlage gegen Iran in Widersprüche verfallen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, erklärte Scheich Mahir Hamud, Vorsitzender des Weltbundes der Gelehrten des Widerstands, die Unterstützung des Widerstands zu einer religiösen Pflicht und betonte, dass direkte Verhandlungen mit den zionistischen Besatzern eine „große Falle“ seien.

Er sagte heute auf seiner Pressekonferenz, wobei er betonte, dass der Widerstand dem Feind weiterhin schwere Verluste zufügt, dass die Unterstützung des Widerstands eine religiöse Pflicht sei.

Scheich Hamud rief die islamische Umma dazu auf, den Widerstand und all seine Opfer sowie die Klarheit seiner Position gegenüber dem amerikanisch-zionistischen Feind zu unterstützen.

Dieser prominente Gelehrte betonte, dass die politische Dimension und die Gesamtsicht des Widerstands keiner bestimmten Ideologie oder Religion untergeordnet seien.

Er fuhr fort, dass der Iran keine Entscheidungen im Libanon beeinflusse und dass die Libanesen selbst die Entscheidungsträger seien.

Direkte Verhandlungen mit den Zionisten sind eine große Falle

Scheich Hamud verurteilte die direkten Verhandlungen zwischen dem Libanon und den zionistischen Besatzern und bezeichnete sie als „große Falle“.

Scheich Hamud kritisierte auch die am 16. April von der libanesischen Regierung veröffentlichte Erklärung und fragte: „Wie kann die libanesische Regierung in dieser Erklärung akzeptieren, dass es keine Feindschaft zwischen Israel und dem Libanon gibt, sondern die Feindschaft nur zwischen Israel und der Hisbollah besteht?“

Er wies darauf hin, dass religiöse Autoritäten kein Deckmantel für Verbrechen und Kapitulation vor Zionisten und Amerikanern sein dürften.

Scheich Hamud betonte: „Die libanesischen Vertriebenen sind unsere Familie, und ihre Standhaftigkeit ist Teil des Widerstands.“

Er betonte, dass einige versuchten, einen Keil zwischen den Widerstand und seine populäre Basis zu treiben, und stellte klar, dass diese Spaltung niemals stattfinden werde.

Scheich Hamud, der darauf hinwies, dass „Iran Amerika im letzten Krieg in die Knie gezwungen hat“, betonte, dass Donald Trump, der US-Präsident, nach der militärischen Niederlage angesichts der Standhaftigkeit des Iran in Widersprüche verfallen sei.