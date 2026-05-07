Ausbürgerung von drei bahrainischen Abgeordneten wegen Solidaritätsbekundungen mit dem Iran

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, stimmte der Repräsentantenrat Bahrains am Donnerstag für den Ausschluss von drei Abgeordneten wegen Äußerungen zur Annäherung an den Iran.

Abdunabi Salman, der erste stellvertretende Vorsitzende des Rates, Mamud al-Saleh, Vorsitzender des Ausschusses für Dienstleistungen, und Mahdi al-Shuwaikh – diese drei Abgeordneten wurden vorübergehend ausgebürgert, nachdem sie ihre Solidarität mit dem Iran bekundet hatten.

Offizielle Zeitungen Bahrains behaupten, dass diese Entscheidung auf der Grundlage von Artikel 99 der Verfassung und der Geschäftsordnung des Repräsentantenrates über Sanktionen bei Verletzung der Abgeordnetenpflichten getroffen wurde!

Diese drei Abgeordneten hatten zuvor in einer Sitzung des Rates am 28. April 2026 während der Beratung über eine Reform des Justizgesetzes die Maßnahmen gegen Personen kritisiert, die der Solidarität mit dem Iran beschuldigt werden, darunter die Ausbürgerung mehrerer Bürger.