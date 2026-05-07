Botschaft von Araghchi zum Märtyrertod des Sohnes eines Hamas-Führungsmitglieds

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, übermittelte Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister unseres Landes, sein Beileid zum Märtyrertod von Azzam al-Hiyya.

Im Wortlaut der Botschaft heißt es:

„Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

Geehrter Bruder, Herr Dr. Khalil al-Hiyya, Mitglied des Führungsrates der palästinensischen islamischen Widerstandsbewegung Hamas

Mit großem Bedauern und tiefer Betroffenheit erhielt ich die Nachricht vom Märtyrertod von Herrn Azzam al-Hiyya, Ihres Sohnes und Mitkämpfers, bei einem terroristischen Akt des verbrecherischen zionistischen Regimes im Gazastreifen. Ich spreche Ihnen mein Beileid und meine Anteilnahme zu diesem Verlust aus.

Das zionistische Regime wähnt in seiner irrigen Vorstellung, es könne durch die Begehung dieser Verbrechen den Kampf des großen und widerstandsfähigen palästinensischen Volkes gegen die Besatzung beeinträchtigen. Es verkennt dabei, dass solche Taten nicht nur den Willen des Volkes und der Führer des Widerstands nicht schwächen, sondern ihre Entschlossenheit, den Weg des Widerstands fortzusetzen, bis das Ziel der Befreiung Palästinas und des edlen Al-Quds erreicht ist, noch stärken.

Ich erbitte von Gott, dem Allmächtigen, seine umfassende Barmherzigkeit und Vergebung für diesen großen Märtyrer und Ihre anderen gefallenen Söhne, sowie Geduld und Gesundheit für Sie und Ihre geehrte Familie.

Seyyed Abbas Araghchi

Außenminister der Islamischen Republik Iran“