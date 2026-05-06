Wall-Street-Journal-Reporter: Trump will den Krieg gegen Iran beenden

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Alex Ward, Reporter des Wall Street Journal, im sozialen Netzwerk X: „Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, machte heute deutlich, dass er des weiteren Krieges überdrüssig ist. Das ‚Freiheitsprojekt‘ gefährdete die Waffenruhe.“

Er fügte hinzu: „Rubio brachte heute in einer Pressekonferenz ein Memorandum of Understanding mit Iran ins Spiel, keine echte Vereinbarung.“

Der Wall-Street-Journal-Reporter erklärte, dass das Treffen Trumps mit dem chinesischen Präsidenten nächste Woche stattfinde, und fügte hinzu: „Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Trump aufhören, den Sieg erklären und sich seinen eigenen Angelegenheiten widmen will.“

Die USA beabsichtigten in den vergangenen Tagen, im Rahmen eines sogenannten „Freiheitsprojekts“ die Waffenruhe mit Iran zu brechen und in die Sicherheitszone Irans in der Straße von Hormus einzudringen. Die Reaktion der Streitkräfte der Islamischen Republik führte zum Rückzug Washingtons aus diesem Abenteuer.