2-prozentiger Rückgang des Brent-Ölpreises nach Trumps Rückzug vom „Freiheitsprojekt“

Laut einem Bericht des ABNA-Korrespondenten unter Berufung auf Oil Price erlebte der globale Ölmarkt nach der Ankündigung des Rückzugs von Donald Trump von dem sogenannten „Freiheitsprojekt“ einen Preisrückgang. Der Preis für Brent-Öl fiel um etwa 2 Prozent auf 108,4 Dollar pro Barrel.

Bei den Handelssitzungen am Dienstag fiel der Preis für Rohöl West Texas Intermediate (WTI) um 1,5 Prozent auf 100,7 Dollar pro Barrel. Murban Crude wurde mit einem Rückgang von 1,3 Prozent bei 106 Dollar gehandelt.

Gleichzeitig fiel Erdgas um 0,32 Prozent auf 2,779 Dollar, Benzin verzeichnete einen Rückgang von 0,62 Prozent und Heizöl einen Rückgang von 0,53 Prozent.

Der WTI Midland-Index verzeichnete den größten Rückgang unter den Indizes und fiel um 4,17 Prozent auf 105,9 Dollar. Der OPEC-Ölkorb fiel um 3,77 Prozent auf 116,5 Dollar, während der indische Ölkorb bei 118,7 Dollar unverändert gegenüber dem Vortag blieb.

Energiemarktanalysten führen den jüngsten Preisrückgang auf zunehmende politische Unsicherheiten in den USA und eine Anpassung der Erwartungen hinsichtlich der Fortsetzung der Energieprogramme der US-Regierung nach dem Rückzug Trumps vom Freiheitsprojekt zurück.