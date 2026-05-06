Das chinesische Außenministerium lobt den Widerstand und die Standhaftigkeit des iranischen Volkes

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA traf sich Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, der an der Spitze einer diplomatischen Delegation nach Peking gereist ist, am heutigen Mittwochmorgen mit Wang Yi, dem Sekretär der Kommission für auswärtige Angelegenheiten der regierenden Partei und Außenminister Chinas.

Bei diesem Treffen wurden verschiedene Dimensionen der bilateralen Beziehungen und der Zusammenarbeit der beiden Länder in verschiedenen Bereichen, einschließlich Wirtschaft und Handel, sowie der Umsetzungsprozess der zwischen ihnen geschlossenen Abkommen erörtert.

Der Außenminister unseres Landes, der auf die alten Bindungen der beiden großen Zivilisationen Irans und Chinas hinwies, beschrieb China als einen engen Freund und strategischen Partner Irans und betonte den ernsthaften und festen Willen der Regierung der Islamischen Republik Iran zur umfassenden Förderung der strategischen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Rahmen der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Iran und China auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Er stellte klar: Wir glauben, dass die Zusammenarbeit und strategische Partnerschaft der beiden Länder unter den neuen Bedingungen stärker als in der Vergangenheit fortgesetzt wird.

Der Außenminister unseres Landes schilderte die von den USA und dem israelischen Regime gegen die iranische Nation begangenen Verbrechen und die schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in dem vierzigtägigen aufgezwungenen Krieg und würdigte die prinzipientreue Haltung Chinas zur Verurteilung der Verletzung der grundlegenden Prinzipien der UN-Charta durch die USA und Israel sowie den verantwortungsvollen Ansatz dieses Landes gegenüber dem Missbrauch des UN-Sicherheitsrates durch die USA.

Er äußerte die Hoffnung, dass mit dem Beginn der turnusmäßigen Präsidentschaft Chinas im UN-Sicherheitsrat und der fortgesetzten wirksamen Rolle Pekings konstruktive Entwicklungen zur Verhinderung der anhaltenden Gesetzesverstöße und der Verletzung des internationalen Friedens und der Sicherheit erleben werden.

Der iranische Außenminister informierte seinen chinesischen Amtskollegen auch über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem diplomatischen Prozess und den laufenden Bemühungen und Initiativen zur Beendigung des von den USA und dem israelischen Regime aufgezwungenen Krieges gegen die Islamische Republik Iran, einschließlich des Verlaufs der iranisch-amerikanischen Gespräche unter Vermittlung Pakistans, und stellte klar: So wie der Iran auf dem Schlachtfeld der Selbstverteidigung entschlossen aufgetreten ist und weiterhin in voller Bereitschaft ist, sich jeder Art von Bosheit zu stellen, ist er auch auf der diplomatischen Bühne ernsthaft und standhaft.

Der chinesische Außenminister lobte den Widerstand und die Standhaftigkeit des iranischen Volkes gegen die Aggressoren sowie den guten Willen und den verantwortungsvollen Ansatz Irans, insbesondere die Bemühungen seines iranischen Amtskollegen bei der Verfolgung des diplomatischen Prozesses und der Verhinderung einer Eskalation der Spannungen in der Region. Er betonte die entschlossene Haltung Chinas zur Unterstützung der territorialen Integrität, Souveränität und nationalen Sicherheit des Irans und stellte klar: Die prinzipientreue Haltung Chinas ist die Ablehnung von Gewaltanwendung und der Fortsetzung dieses illegalen Krieges, dessen schädliche Folgen nicht nur für den Iran, sondern gegen alle Länder und Nationen der Region und der Welt waren.

Der chinesische Außenminister wies auf den Vier-Punkte-Plan des Präsidenten seines Landes zur sofortigen und endgültigen Beendigung des Krieges und zur Herstellung von dauerhaftem Frieden und Sicherheit in der Region hin und betonte die entschlossene Unterstützung Chinas für Diplomatie und Dialog zur Lösung der Probleme.

Bei diesem Treffen erörterten die Außenminister Irans und Chinas den neuesten Stand der Verfolgung und Umsetzung der Vereinbarungen und Kooperationspläne zwischen ihnen in verschiedenen wirtschaftlichen und handelspolitischen Bereichen, tauschten sich über die Chancen und Potenziale für eine weitere Entwicklung der Beziehungen aus und einigten sich auf die Fortsetzung der Treffen und Konsultationen hochrangiger Beamter der beiden Länder.