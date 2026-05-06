Chinas Betonung der Bedeutung der strategischen Beziehungen zum Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte das chinesische Außenministerium in einer Erklärung: "Die vollständige Einstellung der Feindseligkeiten und die Fortsetzung der Gespräche zwischen Teheran und Washington sind von großer Bedeutung."

In der Erklärung heißt es weiter: "Wir hoffen, dass die Parteien bald den Forderungen der internationalen Gemeinschaft nach einer sicheren Passage durch die Straße von Hormuz nachkommen."

Das chinesische Außenministerium betonte: "Peking ist ein verlässlicher strategischer Partner für den Iran."

Zuvor hatte der chinesische Außenminister die Kriegstreiberei der USA und des israelischen Regimes gegen unseren Iran als illegal bezeichnet und die Bereitschaft Pekings bekundet, sich um eine Deeskalation der Spannungen in der Region zu bemühen.

Wang Yi, der chinesische Außenminister, traf sich mit Abbas Araghchi, dem Außenminister unseres Landes, und erklärte, Peking sei bereit, seine Anstrengungen zur Reduzierung der Spannungen in der Region fortzusetzen. Er bezeichnete eine vollständige Waffenruhe als unvermeidlich und betonte, dass sich die Region an einem entscheidenden Wendepunkt befinde und direkte Gespräche zwischen den Parteien notwendig seien.