Telefongespräch zwischen den Außenministern Irans und Saudi-Arabiens

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Seyyed Abbas Araghchi, der iranische Außenminister, der sich zu Treffen und Konsultationen mit chinesischen Beamten in Peking aufhält, dass er heute Mittwochnachmittag mit Faisal bin Farhan, dem Außenminister Saudi-Arabiens, telefonisch gesprochen habe.

Während des Gesprächs erörterten beide Seiten die jüngsten regionalen Entwicklungen und betonten die Fortsetzung des diplomatischen Weges sowie die Zusammenarbeit der Länder der Region, um Ausbruch und Eskalation von Spannungen zu verhindern.