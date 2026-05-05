Spanien: Für die Straße von Hormus gibt es keine militärische Lösung

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte José Manuel Albares, der spanische Außenminister: „Die spanische Regierung und der Vatikan sind sich in ihrer gemeinsamen Auffassung einig, dass Probleme ohne Kriegstreiberei gelöst werden müssen. Ich habe mit dem Papst über die Lage der Christen in der Region und die Behinderung eines Priesters durch Israel am Zugang zur Grabeskirche gesprochen.“

Er fügte hinzu: Die Rückkehr der Straße von Hormus zu normalen Bedingungen sei nicht durch Krieg, sondern durch Verhandlungen möglich. Spanien betont weiterhin seine Position, sich an keiner militärischen Aktion im Zusammenhang mit einem Krieg gegen den Iran zu beteiligen.

Albares erklärte: Wir unterstützen die Rückkehr zu den Pakistan-Gesprächen, und ich habe den iranischen Außenminister in den letzten zwei Tagen daran erinnert.

Er sagte: Dass alle Blicke auf die Straße von Hormus gerichtet sind, bedeutet nicht, dass wir die illegalen Übergriffe gegen den Libanon vergessen.