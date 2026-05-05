Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Youm warnte Pierre Vandier, einer der Kommandeure der NATO-Truppen, dass westliche Länder ebenso wie die Ukraine unter einer schweren Knappheit an Flugabwehrraketen für Luftverteidigungssysteme leiden.

Er fügte hinzu, dass der Westen mit denselben Herausforderungen konfrontiert sei wie die Ukraine bei Raketen: unzureichende Produktionsgeschwindigkeit und begrenzte Reserven.

Vandier erklärte, dass die Lösung dieses Problems nicht nur in einer Erhöhung der Produktionskapazität liege, sondern auch durch eine Änderung der Herangehensweise bei der Bekämpfung von Bedrohungen erreicht werden könne. Zum Beispiel durch den Einsatz spezieller Abfangdrohnen zur Zerstörung feindlicher Drohnen.

Kürzlich hat auch Polen die Lieferung von Patriot-Raketensystemen an die USA verweigert. Das Magazin Politico schrieb ebenfalls, dass westliche Länder nicht über ausreichende Bestände an Luftverteidigungssystemen verfügten, um die Ukraine zu versorgen.