Mögliche Zunahme von Trumps Druck auf die NATO bei einer Niederlage bei den US-Kongresswahlen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb das Magazin Politico in einem Bericht: Sollten die Republikaner bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress verlieren, könnte Präsident Donald Trump die Unterstützung für die Ukraine reduzieren.

Dieses amerikanische Medium zitierte einen hochrangigen Pentagon-Beamten mit den Worten: In Europa herrsche die Sorge, dass Trump bei schlechten Ergebnissen der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen den Druck auf die NATO und Europa erhöhen und die Unterstützung für die Ukraine im Vorfeld der nächsten US-Präsidentschaftswahlen weiter reduzieren könnte.

Die Zeitung Washington Post berichtete, dass das Weiße Haus sich auf eine mögliche Niederlage der Republikaner bei den bevorstehenden Zwischenwahlen zum Kongress im November vorbereite.

In diesem Bericht hieß es unter Berufung auf Medienquellen, dass die Rechtsabteilung des Weißen Hauses Informationssitzungen für zuständige Beamte abhalte, um sie über die verstärkte Aufsicht des Kongresses im Falle eines möglichen Wahlsiegs der Demokraten zu beraten.

Laut diesem Bericht verstärke sich in der US-Regierung das Gefühl, dass es an der Zeit sei, sich auf die schlimmsten Szenarien vorzubereiten.