Ghalibaf: Die neue Gleichung der Straße von Hormus wird gerade gefestigt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Mohammad Baqer Ghalibaf, der Präsident des Islamischen Konsultativrates (Parlament), auf seinem Benutzerkonto in einem sozialen Netzwerk: „Die neue Gleichung der Straße von Hormus wird gerade gefestigt. Die Sicherheit der Schifffahrt und des Energietransits wurde durch die USA und ihre Verbündeten durch den Bruch des Waffenstillstands und die Verhängung einer Blockade gefährdet; allerdings wird ihr Übel geringer werden. Wir wissen genau, dass die Fortdauer des gegenwärtigen Zustands für die USA unerträglich ist; obwohl wir noch nicht einmal begonnen haben.“