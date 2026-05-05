Nachkriegszeit und Beginn einer neuen Ära technologischer Entwicklung in Irans großen Energieindustrien

Ein Bericht von Abna: Im Zuge der jüngsten Entwicklungen und der Folgen des dritten erzwungenen Krieges ist die Wiederherstellung der beschädigten Infrastrukturen des Landes, insbesondere im Energiebereich und in strategischen Industrien, zu einer der Hauptprioritäten der Politik geworden. Experten sind der Ansicht, dass das Ausmaß der Schäden an energieintensiven Industrien und dem Technologie-Ökosystem des Landes die Notwendigkeit einer Neudefinition des Entwicklungspfads und einer Hinwendung zu neuen technologiebasierten Ansätzen verstärkt hat.

Seyed Mehdi Nourbakhsh, Sekretär des Stabs für wissensbasierte Wirtschaftsentwicklung in den Bereichen Wasser, Energie und Umwelt im Vizepräsidentenamt für Wissenschaft, Technologie und wissensbasierte Wirtschaft, wies in einem Gespräch mit Mehr News auf die Folgen des dritten erzwungenen Krieges hin und sagte: Während dieser Krise wurde ein großer Teil der strategischen Infrastrukturen des Landes, insbesondere im Bereich der energieintensiven Industrien, direkten Angriffen ausgesetzt, was zu ernsthaften Schäden an der industriellen Produktionskapazität sowie am Technologie-Ökosystem des Landes führte.

Er fügte hinzu: In diesem Prozess erlitten Industrien wie Stahl, Petrochemie, Raffinerien und Kraftwerke sowie eine Reihe von wissensbasierten und technologieorientierten Unternehmen Schäden wie die Zerstörung von Ausrüstungen, die Störung von Energienetzen und den Verlust eines Teils ihrer humanen und fachlichen Kapazitäten.

Nourbakhsh wies auf einige technologiebasierte Vorschläge und Umsetzungslösungen zur Wiederherstellung der Produktionskapazität, zur Erhöhung der Infrastrukturstabilität und zur Verringerung der Verwundbarkeit dieser Sektoren hin und sagte: Die Entwicklung von LNG-Produktionsinfrastrukturen, Heliumrückgewinnung und die schrittweise Hinwendung zu grünem Wasserstoff zur Deckung des inländischen Bedarfs und zur Steigerung der nationalen Resilienz gehören zu den wichtigen Anforderungen im Wiederaufbauprozess der großen Energieindustrien.