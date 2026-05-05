«Der strategische Aktionsplan zur Verwaltung der Straße von Hormus» muss so schnell wie möglich verabschiedet werden

Mojtaba Yousefi sagte in einem Gespräch über den aktuellen Stand der Prüfung und Festlegung einer neuen Rechtsordnung für die Straße von Hormus: Angesichts des von den Vereinigten Staaten und dem zionistischen Regime gegen uns entfesselten totalen Krieges hat die Islamische Republik Iran das Recht, sich zu verteidigen. Wir haben den Krieg nicht begonnen, sondern uns wurde ein totaler Krieg aufgezwungen, und wir haben das Recht, uns zu verteidigen.

Er fuhr fort: Leider haben sich einige Länder der Region – trotz der Politik der guten Nachbarschaft der Islamischen Republik Iran – gewissermaßen in eine konfrontative Haltung und Unterstützung des Feindes begeben. Einige Länder der Golfregion spielten sogar durch die Bereitstellung von Stützpunkten und logistischer Hilfe eine Rolle bei Angriffen auf unser Volk, obwohl wir stets den Grundsatz der guten Nachbarschaft beachtet haben.

Der Abgeordnete aus Ahvaz betonte: Eines unserer wichtigsten Instrumente zur Bewältigung dieser Situation ist die Nutzung regionaler und globaler geopolitischer Potenziale, an erster Stelle die Verwaltung der Straße von Hormus. Dies ist Teil unseres Rechts auf legitime Verteidigung, und genau dies hat dazu geführt, dass ein Teil der Übergriffe des Feindes eingedämmt wurde.

Yousefi sagte, dass die Straße von Hormus als eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt von strategisch herausragender Bedeutung sei, und erklärte: Unter diesen Umständen ist es zur Gewährleistung der nachhaltigen Sicherheit des Landes und zur Nutzung des defensiven Vorteils erforderlich, die Verwaltung dieser Meerenge im Rahmen neuer Regelungen zu organisieren.

Das Mitglied des Bauausschusses des Parlaments wies darauf hin: Wie unser Märtyrer-Imam betonte, gilt: Je stärkere Gesetze wir auf internationaler Ebene haben, desto freier ist die Hand der Regierung zum Handeln. Auch der Oberste Führer der Revolution hat in verschiedenen Botschaften, darunter der Neujahrsbotschaft und dem Nationalen Tag des Persischen Golfs, die Notwendigkeit einer eigenständigen Verwaltung der Straße von Hormus betont.