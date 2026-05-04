Armee: Wir haben amerikanische Zerstörer mit dem Abschuss von Marschflugkörpern gewarnt

Laut ABNA unter Berufung auf die Öffentlichkeitsabteilung der Armee beabsichtigten die Zerstörer der Vereinigten Staaten von Amerika vor einigen Stunden, sich mit abgeschalteten Radars im Golf von Oman der Straße von Hormus zu nähern. Sofort nach dem Einschalten ihrer Radars wurden sie entdeckt und erhielten per Funk eine Warnung der Marine der Armee der Islamischen Republik Iran vor den Gefahren eines Waffenstillstandsbruchs.

Nachdem die amerikanischen Zerstörer die Warnung ignorierten, erklärten die tapferen Krieger der Armee in einer weiteren Warnung deutlich, dass jeder Versuch, in die Straße von Hormus einzudringen, als Bruch des Waffenstillstands gilt und eine Reaktion der Seestreitkräfte zur Folge haben wird.

In diesem Stadium, nachdem die amerikanisch-zionistischen Zerstörer die erste Warnung ignoriert hatten, feuerte die Marine der Armee einen Warnschuss mit Marschflugkörpern, Raketen und Kampfdrohnen in der Nähe der Schiffe des angreifenden Feindes ab und warnte so. Die Verantwortung und die gefährlichen Folgen solcher Handlungen liegen beim feindlichen Gegner.