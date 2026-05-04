Telefongespräch der Außenminister des Iran und Turkmenistans

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, wurden im Telefongespräch am heutigen Abend zwischen Seyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, und Raschid Meredow, Außenminister Turkmenistans, die neuesten regionalen und internationalen Themen besprochen.

In diesem Telefongespräch informierte der Außenminister unseres Landes seinen Amtskollegen über die neuesten Entwicklungen im diplomatischen Prozess sowie über die laufenden Bemühungen und Initiativen zur Beendigung des aufgezwungenen Krieges Amerikas und des zionistischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran.