Die Straße von Hormus wird nicht zu den früheren Bedingungen zurückkehren; wir führen keine Atomgespräche.

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, sagte Ebrahim Rezaei bei der Beschreibung der heutigen Sitzung (Dienstag, 14. Ordibehesht) des Ausschusses für Nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments mit Seyed Abbas Araghchi, dem Außenminister: „In dieser Sitzung legte der Außenminister einen Bericht über die Aktivitäten, Pläne und Maßnahmen des außenpolitischen Apparats während des 40-tägigen Krieges und danach bis heute vor, insbesondere zum Thema Verhandlungen.“

Er fuhr fort: „Unser Außenminister wies auf die überlegene Position der Islamischen Republik Iran nach dem jüngsten Krieg und die veränderte Sicht der Welt auf das iranische Volk infolge des Widerstands der Menschen im 40-tägigen Krieg hin und erklärte, dass der jüngste Krieg trotz einiger Schäden viele Segnungen durch das Blut des Märtyrerführers und anderer Märtyrer gebracht habe und es unsere Aufgabe sei, diese zu erkennen und zu schützen.“

Alle betrachten den Iran als eine große und wichtige Macht

Der Sprecher des Ausschusses für Nationale Sicherheit und Außenpolitik des Islamischen Rates Irans fügte hinzu: „Araghchi betonte, dass sich die Position der Islamischen Republik Iran im Vergleich zu der Zeit vor dem 40-tägigen Krieg stark verändert habe und man den Iran als eine große und wichtige Macht betrachte; der Feind dachte, der Iran sei geschwächt, aber in diesem Krieg sah er, dass der Iran der größten Streitmacht der Welt und zwei Atommächten gegenüberstand und sie daran hinderte, ihre Ziele zu erreichen.“

Der Vertreter des Volkes von Dashtan im Islamischen Rat Irans sagte: „Laut den Ausführungen des Außenministers nutzte der Feind alle Methoden, um den Iran zur Kapitulation zu zwingen, darunter Unruhen, Putsch, militärischen Angriff, Aktionen von Separatisten und andere Maßnahmen, scheiterte jedoch; niemand glaubte, dass der Iran in der Lage sei, den Krieg auf die Ziele Amerikas in der Region auszuweiten und die Straße von Hormus zu schließen, aber der Iran tat dies im Krieg mit Macht.“

Rezaei fuhr fort: „Araghchi erklärte, dass sich der Ton der Länder nach dem Krieg gegenüber dem Iran verändert habe und sich auch die regionale Sicherheitsdoktrin verändert habe, so dass sie früher auf amerikanischen Stützpunkten basierte, aber jetzt verändert sei, weil diese Stützpunkte zu einem Faktor gegen die Sicherheit geworden seien und keine Sicherheit schafften, sondern sogar Unsicherheit verursachten.“