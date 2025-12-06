Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Novosti sagte die italienische Premierministerin Giorgia Meloni angesichts der neuen US-Strategie, die gestern vom Weißen Haus angekündigt wurde, dass die Europäische Union die Verantwortung für ihre Verteidigung übernehmen müsse, ohne sich auf externe Kräfte zu verlassen.

Sie fügte hinzu, dass die Beziehungen zwischen den USA und Europa nicht angespannt seien und dass die in Trumps Positionen dargelegten Punkte langjährige Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Seiten widerspiegelten.

Meloni erklärte: „Wie ernst meinen Sie es mit der Verteidigung Ihrer Interessen? Die Amerikaner haben die Macht, ihre Interessen zu verteidigen, und Europa muss das auch haben. Eine unabhängige Verteidigung Europas hat ihren Preis, garantiert aber die politische Freiheit des europäischen Kontinents. Europa muss wissen: Wenn es stark sein will, muss es seine Entscheidungen selbst treffen und sich nicht auf andere verlassen.“