Araghchi: Wir sind bereiter als vor dem letzten Krieg; Wir unterstützen ein faires Abkommen

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte „Seyed Abbas Araghchi“, der Außenminister unseres Landes, in einem Interview mit dem Economist als Antwort auf eine Frage zur Bereitschaft für einen möglichen Angriff des zionistischen Regimes: „Wir sind bereiter als vor dem letzten Krieg, und unsere Raketen sind in Quantität und Qualität besser.“

Er fügte hinzu: „Wir wollen keinen Krieg, und der beste Weg, ihn zu verhindern, ist, darauf vorbereitet zu sein.“

Araghchi betonte, dass die Islamische Republik Iran ein faires und ausgewogenes Abkommen unterstützt, und sagte: „Die Amerikaner wollen ihre Forderungen diktieren.“

Der Außenminister unseres Landes fuhr fort: „Wir haben aus dem 12-tägigen Krieg viele Lektionen gelernt, wir haben unsere eigenen Stärken und Schwächen sowie die Schwächen des zionistischen Regimes erkannt; Wir haben an all diesen Punkten gearbeitet und sind absolut bereit. Sogar bereiter als beim letzten Mal.“

Zuvor hatte Araghchi als Reaktion auf die Verabschiedung einer anti-iranischen Resolution im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) gesagt: „Diese Länder untergraben mit dieser ihrer Handlung und der Missachtung der Interaktionen und des guten Willens des Iran die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit der Agentur und stören den Prozess der Interaktionen und der Zusammenarbeit zwischen der Agentur und dem Iran.“

Er fügte hinzu: „Heute wurde dem Generaldirektor der Agentur durch ein offizielles Schreiben mitgeteilt, dass diese Verständigung nicht mehr als gültig und als beendet angesehen wird.“