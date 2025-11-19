Details des europäischen Resolutionsentwurfs gegen Iran bei der IAEO

Laut der Nachrichtenagentur Abna haben die USA und die europäische Troika dem Gouverneursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation einen Resolutionsentwurf gegen Iran vorgelegt.

Dem Bericht zufolge fordert dieser Resolutionsentwurf Iran auf, Antworten zu geben und Zugang zu bombardierten Nuklearanlagen sowie seinen Beständen an angereichertem Uran zu gewähren.

Einige Medien hatten bereits zuvor berichtet, dass dieser Entwurf acht Punkte umfasst und bei der bevorstehenden Sitzung des IAEO-Gouverneursrats vom 19. bis 21. November (28. bis 30. آبان) vorgelegt und zur Abstimmung gestellt werden soll.

In diesem Entwurf wird Iran – in Anlehnung an frühere Resolutionen – aufgefordert, seine nuklearen Aktivitäten, einschließlich Anreicherung und Wiederaufbereitung, einschließlich Forschung und Entwicklung sowie Projekte im Zusammenhang mit schwerem Wasser, auszusetzen.

Die drei europäischen Länder haben Iran aufgefordert, das Zusatzprotokoll einzuhalten und seine nuklearen Informationen der IAEO zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus behauptet der Resolutionsentwurf, dass Iran das Safeguards-Abkommen gemäß dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) nicht einhält. Der Entwurf besagt, dass die IAEO in den letzten fünf Monaten keinen Zugang zu Irans Anlagen und angereichertem Uran hatte und die Möglichkeit der Überprüfung in diesem Bereich verloren hat.