Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Zahran Mamdani, der demokratische Kandidat für die New Yorker Bürgermeisterwahlen, im Gespräch mit CNN, dass Trump und Musk Andrew Cuomo unterstützten, weil dieser eine Marionette in ihren Händen sei.

Er fügte hinzu: „Die New Yorker wollen niemanden im Rathaus sehen, der Trumps Pläne umsetzt und ihn nachahmt.“

Mamdani erklärte: „Die 300 Millionen Dollar, die für den Bau eines Ballsaals im Weißen Haus ausgegeben werden, könnten die Kosten für das Ergänzende Ernährungshilfeprogramm für 100.000 New Yorker decken. Und das, während Trump versucht, den Lebensmitteleinkauf für Amerikaner zu erschweren.“

Er sagte: „Trump hat kein Recht, zu bestimmen, welche Stadt oder welcher Bundesstaat es verdient, ihre Haushaltsmittel zu erhalten. Wir werden für den Erhalt dieser finanziellen Mittel kämpfen.“

US-Präsident Donald Trump drohte, die für New York City vorgesehenen föderalen Finanzhilfen einzuschränken, falls der muslimische demokratische Kandidat Zahran Mamdani die Bürgermeisterwahlen gewinnt.