Rjabkow: Die Lösung der iranischen Atomfrage ist nur durch Diplomatie möglich

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur TASS erklärte Sergej Rjabkow, der stellvertretende Außenminister Russlands, heute, Mittwoch, dass: „Die Lösung der Situation um das iranische Atomprogramm ist nur durch Diplomatie erreichbar; es gibt keine andere Alternative.“

Der stellvertretende Außenminister Russlands betonte: „Wir glauben, dass die westlichen Länder ihre egoistischen Ambitionen aufgeben und ihre Anstrengungen nicht auf die Zerstörung, sondern auf die Suche nach Verhandlungslösungen lenken sollten. Die Lösung der iranischen Atomfrage ist, ebenso wie die Lösung anderer Krisen im Nahen Osten, nur durch Diplomatie und Verhandlungen möglich, und es gibt keine vernünftige Alternative dazu.“

Sergej Rjabkow machte diese Äußerungen auf einem Treffen mit dem Titel „Geschichte und Nuklearpolitik Russlands und öffentliche Diplomatie im Nuklearbereich“, das vom Zentrum für Energie und Sicherheit mit Unterstützung des Präsidentenfonds für Zuschüsse dieses Landes organisiert wurde.