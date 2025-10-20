Schwerpunkte der Konsultationen zwischen den Außenministern Russlands und der USA

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur RIA Novosti erklärte Sergej Rjabkow, der stellvertretende Außenminister Russlands, heute, am Montag, in einer Rede: Lawrow und Rubio (die Außenminister Russlands und der USA) werden bald telefonisch miteinander sprechen.

Der stellvertretende Außenminister Russlands fuhr in diesem Zusammenhang fort: Die Lage um die Ukraine wird der Schwerpunkt des Gesprächs zwischen Lawrow und Rubio sein. Die bilaterale Agenda der Beziehungen zwischen Russland und den USA, einschließlich wirtschaftlicher Fragen, wird im Mittelpunkt des Kontakts zwischen Lawrow und Rubio stehen.

Sergej Rjabkow fügte dann hinzu: Es gibt noch keine Einigung über den Ort und die Zeit eines Treffens zwischen Lawrow und Rubio. Die Kontakte mit den Vereinigten Staaten werden über verschiedene Kanäle fortgesetzt. Auch ein Datum und ein Ort für Verhandlungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten über spannungsreiche bilaterale Themen wurden bisher nicht vereinbart.