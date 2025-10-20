Zionistische Medien: Trumps Vizepräsident besucht morgen Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera gab der TV-Sender Kanal 12 des zionistischen Regimes bekannt, dass der Besuch von J.D. Vance, dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, in den besetzten Gebieten morgen beginnt und 48 Stunden dauern wird.

Der Fernsehsender fügte hinzu, dass der US-Vizepräsident während seines Besuchs voraussichtlich ein humanitäres Zentrum im Gazastreifen besuchen und sich mit den Familien der zionistischen Gefangenen treffen werde.

Dieser Besuch findet statt, obwohl J.D. Vance der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, dass es derzeit keine sichere Infrastruktur gebe, um die Entwaffnung der Hamas zu gewährleisten.