Gefangenenaustausch in Gaza: Erste Gruppe palästinensischer Häftlinge erreicht Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Abna begannen die Kämpfer des palästinensischen Widerstands, nach zwei Jahren des Scheiterns schwerer Militärangriffe des zionistischen Regimes, vor einigen Stunden mit dem Prozess der Freilassung der zionistischen Gefangenen, gemäß der getroffenen Vereinbarung.

Gemäß der Vereinbarung werden im Gegenzug für die Freilassung der zionistischen Gefangenen etwa 2000 palästinensische Häftlinge aus den Gefängnissen des Regimes freigelassen; Hunderte von ihnen sind Häftlinge, die zu lebenslanger Haft oder langen Gefängnisstrafen verurteilt worden waren.

Der Austausch der zionistischen Gefangenen erfolgte in zwei Phasen; in der ersten Phase wurden 7 zionistische Gefangene freigelassen und in der zweiten Phase der Freilassung der zionistischen Gefangenen wurden weitere 13 Personen übergeben.

Vor einer Stunde berichtete das Radio der Armee des zionistischen Regimes, dass das Rote Kreuz den Beginn des Prozesses zur Freilassung der zionistischen Gefangenen bekannt gegeben habe. Auch trafen sich Vertreter der Hamas mit Vertretern des Roten Kreuzes am Ort der Freilassung der zionistischen Gefangenen.

Zuvor hatten hebräischsprachige Medien berichtet, dass das Kabinett des zionistischen Regimes einer Ersatzliste zugestimmt habe, die eine weitere Anzahl palästinensischer Häftlinge umfasst, die im Falle der Umsetzung bestimmter Korrekturen ebenfalls freigelassen werden sollen.

Auf dieser Liste stehen die Namen von fünf palästinensischen Häftlingen aus Gaza, darunter Dr. Hussam Abu Safiya, der Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses. Es hieß, Abu Safiya werde freigelassen, falls die Zahl der freigelassenen palästinensischen Häftlinge die Mindestquote nicht erreicht habe.

Eine Quelle der Hamas teilte dem Sender „Palästina Al-Yaum“ mit, dass die endgültigen Listen der palästinensischen Häftlinge, die freigelassen werden sollen und die von den Widerstandskräften vorgelegt wurden, nach komplizierten Verhandlungen genehmigt wurden.