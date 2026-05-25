Rückzug zionistischer Soldaten vor der «Ababil» der Hisbollah

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, veröffentlichte die libanesische Hisbollah gestern Aufnahmen, die zionistische Soldaten im Gebiet Reschaf im Süden des Landes zeigen.

Diese Operation wurde mit einer Reihe von «Ababil»-Selbstmorddrohnen durchgeführt.

Auf den Aufnahmen sind brennende Merkava-Panzer, Kriegsausrüstung zionistischer Soldaten und ein D9-Bulldozer zu sehen.

Es wird auch berichtet, dass die meisten zionistischen Soldaten nach der massiven Drohnenoperation der Hisbollah das Gebiet verließen und sich zurückzogen.

Die libanesische Hisbollah hat seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages 28 Erklärungen zu ihren Operationen gegen Versammlungsorte zionistischer Soldaten und neu eingerichtete Kommandozentralen in den südlichen Regionen des Libanon sowie zur Abwehr von feindlichen Kampfflugzeugen und Drohnen veröffentlicht.