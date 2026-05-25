Petraeus: USA befinden sich in einer strategischen Sackgasse gegenüber dem Iran

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Website The Hill berichtet, räumte General David Petraeus, ehemaliger Kommandeur des Zentralkommandos der terroristischen US-Armee (CENTCOM) und ehemaliger Chef der CIA, in einer Rede ein: Die USA befinden sich in einer schwierigen Lage und einer strategischen Sackgasse mit dem Iran.

Laut diesem Medium erklärte der ehemalige CIA-Direktor, er habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass der Iran bereit sei, seine Forderungen während der laufenden Verhandlungen mit den USA zu reduzieren.

Der ehemalige Kommandeur des CENTCOM fügte hinzu: «Ich habe sicherlich keine Anzeichen dafür gesehen, dass sie wesentliche Änderungen an ihren Forderungen vorgenommen haben, nämlich unseren Abzug aus dem Persischen Golf, die Zahlung von Entschädigungen an sie und die Beibehaltung der Kontrolle über die Straße von Hormus. Ich glaube, wir befinden uns in einer schwierigen Lage, und sie wissen natürlich, dass der US-Präsident (Trump) vor den Zwischenwahlen steht.»

David Petraeus fügte dann hinzu: «Es scheint, dass der Iran glaubt, dass er durch das Beharren auf seinen Positionen in den Verhandlungen eine größere Fähigkeit hat, diese Bedingungen zu ertragen. Eine weitere Eskalation der Spannungen durch die Vereinigten Staaten wird die kritische Infrastruktur (im Zusammenhang mit den amerikanischen Aggressoren) in den Ländern des Persischen Golfs, die bereits im Verlauf dieses Konflikts beschädigt wurde, noch verwundbarer machen.»

Er beschrieb diese Situation als eine strategische Sackgasse, in der «jeder Weg erhebliche potenzielle negative Aspekte mit sich bringt».