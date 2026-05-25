Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, teilte die Zeitung The Times unter Berufung auf eine militärische Quelle mit, dass das Flugzeug mit John Healey, dem britischen Verteidigungsminister, auf dem Flug von Estland nach London in der Nähe der russischen Grenze elektronischen Störungen ausgesetzt war.

Die Beziehungen zwischen Russland und Großbritannien haben sich seit Beginn des Ukraine-Krieges verschlechtert. Moskau beschuldigt London, Sabotage zu betreiben und die Herbeiführung von Frieden mit Kiew zu behindern.

Großbritannien hat als eines der Hauptmitglieder der NATO in den letzten Jahren seine Aktivitäten an der östlichen Grenze der NATO zu Russland, insbesondere in den baltischen Staaten, verstärkt.