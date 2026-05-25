Folgen des Krieges gegen den Iran: Politische Katastrophe für das Weiße Haus

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete die amerikanische Zeitung Politico, dass der starke Anstieg der Benzinpreise eine nationale politische Katastrophe für das Weiße Haus darstellt. Während die Amerikaner ihre Sommerreisen beginnen, schaffen die Benzinpreise in jedem Bundesstaat Amerikas eine innenpolitische Herausforderung.

In diesem Bericht wird betont, dass, während sich die Regierung von Donald Trump, dem US-Präsidenten, auf den Preis von 5.02 Dollar pro Gallone konzentriert, der Benzinpreis in vielen Bundesstaaten dieses Niveau erreicht oder überschritten hat. Dieser Preis ist der höchste, der während der Amtszeit von Joe Biden, dem ehemaligen US-Präsidenten, im Jahr 2012 verzeichnet wurde, als der Krieg in der Ukraine die Energieversorgungsketten störte.

In dem Bericht heisst es weiter, dass der Bundesstaat Washington mit 5.79 Dollar einen neuen Rekord aufstellte, während mehrere andere Bundesstaaten sich neuen Rekorden nähern, da die Hauptursache für diese starken Anstiege (die Störung in der Straße von Hormus) unverändert geblieben ist.

Von GasBuddy veröffentlichte Daten zeigen, dass nur 56% der Amerikaner planen, eine Autoreise von mehr als zwei Stunden zu unternehmen, was einem Rückgang gegenüber 69% im letzten Jahr entspricht.

Früher zeigte eine Wirtschaftsanalyse von Forschern der Brown University, dass seit Beginn der Angriffe der USA und des zionistischen Regimes gegen den Iran jeder amerikanische Haushalt im Durchschnitt 190 Dollar und 47 Cent mehr für Treibstoff bezahlt hat. Dieser Betrag entspricht für viele Familien einer monatlichen Stromrechnung oder den wöchentlichen Lebensmittelausgaben eines Ehepaares.