„Flotte der Standhaftigkeit“ (Samoud) ist die größte Herausforderung für Israel / Die globale Seebewegung nach Gaza wird fortgesetzt

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl-e Bayt (ABNA) – ist die Seeflotte Samoud seit einigen Tagen auf dem Weg zu den Küsten des Gazastreifens. Dieser Konvoi besteht aus Personen aus 47 Ländern der Welt; Länder, deren Namen zuvor nicht unter den Ländern waren, die den Widerstand und Gaza unterstützen, aber heute sind sie entschlossen und bereit für jedes Szenario des Besatzungsfeindes. Zweifellos wird diese Flotte nicht die letzte Seeflotte sein, die zu den Küsten des Gazastreifens entsandt wird, und dieser Konvoi wird in jedem Fall siegreich sein und an der Spitze anderer Konvois stehen, um die ungerechte Belagerung von Gaza zu brechen.

„Ali Akbar Sayyah Taheri“, ein internationaler Aktivist und Begleiter der Samoud-Flotte in Tunesien, sprach in einem Interview mit dem Korrespondenten von ABNA über die Ziele der Bildung dieser Flotte, die möglichen Schicksale und die Fortsetzung der globalen Bewegung, um die ungerechte Belagerung des Gazastreifens durch das zionistische Regime zu brechen:

ABNA: Wie und von wem wurde die Idee zur Bildung der Samoud-Seeflotte in Richtung Gaza geboren, und warum wurde diese Idee trotz der Beschlagnahmung früherer Schiffe wie der „Madeline“ und der „Hanzala“ erneut verfolgt?

Die Idee zur Bildung der Samoud-Flotte entstand durch europäische Anti-Kriegs- und Menschenrechtsgruppen sowie palästinensische Unterstützer in Nordafrika. Vor der Samoud-Flotte hatten die Europäer bereits zwei Schiffe, die „Hanzala“ und die „Madeline“, in Richtung Gaza entsandt. Das Schiff „Madeline“ wurde von einer Drohne des zionistischen Regimes angegriffen, und die Besatzung des Schiffes „Hanzala“ wurde verhaftet und das Schiff beschlagnahmt.

Daher beschlossen die Organisatoren dieser beiden Schiffe, zusammen mit den palästinensischen Unterstützern in Europa und Nordafrika, eine dritte große Seebewegung in Richtung Gaza zu unternehmen, um die ungerechte Belagerung Israels zu brechen. Die palästinensischen Unterstützer in Nordafrika hatten vor dieser Flotte bereits einen Landkonvoi namens Samoud von Marokko und dann Algerien, Tunesien, Libyen und schließlich bis zur ägyptischen Grenze entsandt. Aber leider haben die Regierungen von Libyen und Ägypten diesen Landkonvoi nicht bis zur Rafah-Grenze im Norden Ägyptens, über die Sinai-Wüste, vordringen lassen, um die humanitäre Hilfe an das Volk von Gaza zu liefern.

Der See-Konvoi Samoud zur Brechung der Belagerung von Gaza hat im Vergleich zu früheren Konvois mehrere Besonderheiten. Erstens hat sich die Anzahl der Länder in diesem Konvoi im Vergleich zu früheren Konvois erhöht, und Personen aus 47 Ländern der Welt sind in dieser Flotte vertreten, und andererseits hat sich auch die Anzahl der Schiffe auf etwa 60 erhöht, was eine Konfrontation des zionistischen Regimes mit ihnen erschwert, und die gesamte Armee und Marine der Besatzer müssten einen anstrengenden Kampf gegen 400 bis 500 Personen führen.

Außerdem ist die Hilfe dieses Konvois rein zivil und keine Regierung oder Front steht hinter ihnen. Die neue Front besteht aus Ländern, von denen der Besatzungsregime keine Bedrohung erwartete, und dies ist ein weiteres herausragendes Merkmal dieses Konvois. Ein weiteres Merkmal dieses Konvois ist, dass er die Aufmerksamkeit der globalen Medien auf sich gezogen hat, darunter alternative Netzwerke, Korrespondenten lokaler, arabischer und englischer Medien sowie einflussreiche Personen, die Live-Übertragungen, Posts und Stories aus dem Konvoi in den sozialen Medien veröffentlichen, damit die Menschen auf der ganzen Welt über die Bewegung dieses Konvois informiert werden.

ABNA: Was ist Ihre Prognose für das Schicksal dieser Flotte und wie sehr kann sie die Belagerung von Gaza in der Praxis durchbrechen?

Es gibt zwei mögliche Szenarien für das Schicksal dieses Konvois; entweder werden seine Mitglieder verhaftet, verletzt und zu Märtyrern, oder sie schaffen es, die Küsten von Gaza zu erreichen und die Belagerung zu brechen, wobei die Mitglieder des Konvois in beiden Fällen als Sieger hervorgehen. Wenn der Samoud-Konvoi die Küsten von Gaza erreicht, wird die Marine des Besatzungsregimes gezwungen sein, einen hohen Preis für den Kampf gegen diesen Konvoi zu zahlen, da die meisten Personen auf diesen Schiffen die europäische Staatsangehörigkeit haben und falls ihnen etwas zustoßen sollte, sei es, dass sie verletzt oder getötet werden, wird das zionistische Besatzungsregime mit ihren Regierungen in Konflikt geraten und unter politischem und medialem Druck stehen, und die Weltöffentlichkeit wird sich auf die Freilassung dieser Personen konzentrieren, was für das Besatzungsregime Israel eine Herausforderung darstellt. Aus diesem Grund hat der zionistische Feind versucht, diesen Konvoi bereits am Startpunkt anzugreifen und seine Mitglieder einzuschüchtern.

Wenn dieser Konvoi erfolgreich ist und die Küsten von Gaza erreicht, wird er die Hoffnung in den Herzen des Volkes von Gaza wiederbeleben, und die Völker der Welt werden auch verstehen, dass sie durch Solidarität und Druck auf den Feind die Belagerung des Volkes von Gaza brechen können. Und Wasser, Lebensmittel und Medikamente an die Menschen liefern, und dieses gesegnete Ereignis wird das Volk von Gaza entschlossener und hoffnungsvoller im Kampf gegen den Feind machen.

ABNA: Für den Fall eines Angriffs Israels auf diese Flotte, welche Maßnahmen wurden ergriffen, um diesen Weg fortzusetzen, und wird der nächste Konvoi schnell entsandt?

Die Mitglieder dieses Konvois hatten eine hohe Moral und waren bereit für jede harte Konfrontation, und sie fürchteten nichts und sagten, dass sie bereit seien, sich gefangen nehmen zu lassen oder ihr Leben zu opfern, weil durch unser Blut die Völker der Welt aufwachen werden, und jede Konfrontation mit dieser Flotte wird dazu führen, dass sich eine größere Anzahl von Menschenrechts-, Sozial- und Politaktivisten in einem neuen und größeren Konvoi auf den Weg zu den Küsten des Gazastreifens macht, um den Völkermord und die ungerechte Belagerung zu stoppen.

ABNA: Als internationaler Aktivist, wie sehr kann man auf das Erwachen und die Beeinflussung des ägyptischen Volkes zählen, trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen in Ägypten, und auf die Schaffung einer Erweckungsbewegung unter dem ägyptischen Volk als Nachbarn von Gaza an der Rafah-Grenze, und wie sehr können Beziehungen zu ägyptischen Aktivisten, die in anderen Ländern leben, effektiv sein, um das ägyptische Volk zu erwecken und aufzuwecken?

Das ägyptische Volk und viele Parteien oder islamistische und nasseristische Gruppen waren in der Vergangenheit führend im Kampf gegen Israel, aber leider hat die neue Regierung von al-Sisi seit einigen Jahren und unter schwierigen Bedingungen, wirtschaftlichem Druck und der Angst vor Amerika und Israel das Feld für die palästinensischen Unterstützer eingeengt, und die ägyptische Regierung unterdrückt und verhaftet politische Strömungen, die Palästina unterstützen, so dass sie es nicht wagen, aktiv zu werden. Andererseits ist die Situation in Ägypten eine Sicherheitsfrage, und nur eine begrenzte Anzahl von Personen aus Ägypten hat ihre mediale und verbale Unterstützung für diesen Konvoi erklärt, und man kann nicht erwarten, dass das ägyptische Volk nach Rafah geht. Daher muss man auf das Erwachen und das Bewusstsein des ägyptischen Volkes und die Zusammenarbeit mit der Armee und der Regierung hinarbeiten, damit sie eine Lösung finden und die ungerechte Belagerung brechen.

ABNA: Als abschließendes Wort, was denken Sie über die zivilgesellschaftlichen und internationalen Aktivitäten im Iran zur Verteidigung des Volkes von Gaza?

Die zivilgesellschaftlichen und medialen Gruppen, die Palästina im Iran unterstützen, müssen durch schriftliche und mediale Produktionen Kontakt zu den internationalen Unterstützern Palästinas in der Welt aufnehmen und sie über die zivilgesellschaftlichen Bemühungen des Iran zur Unterstützung von Gaza und des Widerstands informieren, da die Menschen in der Welt nichts über die zivilgesellschaftliche Hilfe der Iraner für das Volk von Gaza und den Libanon wissen, wie z.B. die Spende von Gold und Schmuck durch iranische Frauen. Daher müssen wir uns ernsthafter an zivilgesellschaftlichen und internationalen Aktivitäten beteiligen, Kontakte zu den palästinensischen Unterstützern in der Welt aufbauen und an internationalen Veranstaltungen zur Verteidigung von Gaza und des Widerstands teilnehmen.