Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Wladimir Putin, der russische Präsident, in Bezug auf den Wunsch der Ukraine, der Europäischen Union beizutreten, dass dies ein legitimes Recht und eine legitime Wahl des Landes sei.

Putin erklärte, dass Moskau „bereit“ sei, Friedensgespräche mit der Ukraine zu veranstalten, und Russland garantiere die vollständige Sicherheit der ukrainischen Delegationen in Moskau. Ihm zufolge sei Moskau der beste Ort für ein Treffen zwischen Russland und der Ukraine auf höchster Ebene.

Er sagte: „Die ukrainische Seite bittet um dieses Treffen und schlägt es vor. Ich bin bereit. Bitte kommen Sie; wir werden definitiv die Bedingungen für die Arbeit schaffen und die Sicherheit garantieren. Seien Sie 100% sicher.“

Ihm zufolge sei die Abhaltung eines solchen Treffens in einem neutralen Drittland „zu viel verlangt“.

Der russische Präsident sagte auch, dass Moskau die Sicherheitsgarantien respektieren werde, die für Russland und die Ukraine ausgearbeitet werden sollten.

Einen Tag nachdem die westlichen Verbündeten Kiews ein militärisches Engagement in der Ukraine im Falle eines Friedensabkommens mit Russland zugesagt hatten, warnte er auch, dass jede westliche Truppe, die in die Ukraine entsandt und dort stationiert wird, „ein legitimes Ziel für die Moskauer Armee sein wird“.

Putin betonte: „Wenn dort eine Truppe auftaucht, insbesondere während der Konflikte, werden wir davon ausgehen, dass es sich um legitime Ziele handelt.“

Der russische Präsident betonte, dass „jedes Land das Recht hat, im Bereich der Sicherheit zu wählen, aber diese Wahl kann nicht auf Kosten der Sicherheit eines anderen Landes gehen.“

Er wiederholte, dass Moskau die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO strikt ablehne. Ihm zufolge müssen die Vereinbarungen über Territorien gemäß der ukrainischen Verfassung durch ein Referendum genehmigt werden, aber dafür muss zunächst das Kriegsrecht in diesem Land aufgehoben werden.

Putin sagte, dass „die Welt heute durch technologische Fortschritte tief miteinander verbunden ist und die Isolation in einer sogenannten ‚nationalen Hülle‘ nicht nur unvorteilhaft, sondern auch schädlich ist, weil sie die Wettbewerbsfähigkeit schwächt. Russland begrüßt die Zusammenarbeit mit allen Ländern, insbesondere mit unseren Freunden und den Ländern, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Wir haben uns nicht isoliert und meiden niemanden.“

Der russische Präsident, der auf dem „Östlichen Wirtschaftsforum“ in Wladiwostok sprach, fügte hinzu, dass er sich mit US-Präsident Donald Trump darauf geeinigt habe, bei „Bedarf“ miteinander in Kontakt zu treten.

Er fügte hinzu, dass er „einen offenen Dialog“ mit Trump habe und fuhr fort: „Er weiß, dass ich solche Gespräche begrüße. Ich weiß, dass auch er sie begrüßt.“

Putin bezog sich auf das jüngste Treffen der sogenannten „Koalition der Willigen“ in Europa und fügte hinzu, dass „wir jedoch, basierend auf den Ergebnissen dieser Konsultationen in Europa, bisher noch kein Gespräch mit Trump hatten.“