Volleyball-Jugendweltmeisterschaft: Die iranische Mannschaft gewinnt Meisterschaft/ Enthüllung des offiziellen Logos der Futsal-Weltmeisterschaft der

Die Mannschaft, die sich mit acht Siegen in Folge in den Vor- und Ausscheidungsrunden für das Finale qualifiziert hatte, traf am Sonntag um 15:30 Uhr auf Italien, besiegte das Team mit 3:1 und wurde damit zum dritten Mal Weltmeister in dieser Altersgruppe. Laut ParsToday sorgten die Schüler von Gholamreza Momeni Moghaddam im ersten Satz für eine Überraschung, als sie mit 25:15 verloren, sodass Italien mit 1:0 in Führung ging. Im zweiten Satz zeigte die iranische Mannschaft eine andere Leistung, gewann mit einer starken Leistung in allen Bereichen, insbesondere in der Verteidigung und beim Aufschlag, mit 25:18 zum 1:1.

Die beiden Mannschaften aus Iran und Italien lieferten sich im dritten Satz einen sehr engen Wettkampf. Am Ende gewann die iranische Mannschaft diesen entscheidenden Satz mit 25:22 und ging mit 2:1 in Führung. Die iranische Jugendmannschaft gewann den vierten Satz mit 25:14. Schließlich gewann sie dieses wichtige Spiel mit 3:1 und wurde Weltmeister.

Enthüllung des offiziellen Logos der Futsal-Weltmeisterschaft der Frauen

Die erste Runde der Futsal-Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 21. November bis zum 7. Dezember mit 16 teilnehmenden Teams in den philippinischen Städten Manila und Negros statt. In einem Bericht auf der FIFA-Website wurde das Logo der Futsal-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 – Philippinen enthüllt.