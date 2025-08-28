Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf Al Jazeera bezieht, hat die Website „Mintpress News“ eine Untersuchung veröffentlicht, die beweist, dass die Armee des zionistischen Regimes sexuelle Methoden anwendet, um sich von den Verbrechen und dem Völkermord im Gazastreifen und anderen Ländern der Region reinzuwaschen.

Der Artikel erklärt, dass dies kein spontanes Phänomen ist, sondern eine offizielle Strategie, die von der israelischen Regierung unterstützt wird und deren Ziel es ist, die öffentliche Meinung von den Massakern des Völkermordes in Gaza mit verführerischen Bildern und provokativen Inhalten von weiblichen zionistischen Soldaten abzulenken.

Der Artikel besagt: Inmitten seiner Aggression und anhaltenden Angriffe auf seine Nachbarn präsentiert das zionistische Regime, um sein Image zu verbessern, sexuell provokativen Inhalt von seinen weiblichen Soldaten, um die Gefühle seiner Zielgruppe von Wut über Kriegsverbrechen in Lust zu verwandeln.

Laut dem Bericht hat in letzter Zeit eine breite Palette von Social-Media-Konten der zionistischen Armee diese Methode genutzt. In einigen dieser Bilder werden die Handlungen weiblicher zionistischer Soldaten mit israelischen Ansichten und zusammen mit Bildern ihrer unkonventionellen Kleidung in den sozialen Medien beworben, um das Publikum von den zionistischen Ansichten dieser Nachrichten zu überzeugen.

Einige der weiblichen zionistischen Soldaten haben persönliche Social-Media-Konten mit Millionen von Fans. Eine dieser Personen ist Natalia Fadeev, die sexuelle Inhalte neben heldenhaften Worten über das zionistische Regime veröffentlicht. Der Inhalt ihrer Posts in Verbindung mit ihren unkonventionellen Bildern ist eine Mischung aus offener Feindschaft gegenüber Muslimen und der indirekten Leugnung der Kriegsverbrechen der zionistischen Armee. Zum Beispiel schrieb sie in einem ihrer Kommentare: „Wir gehen, um ein paar Muslime zu fangen“, oder an anderer Stelle fragt sie ihr junges Publikum: „Schau mir in die Augen, denkst du wirklich, ich könnte Kriegsverbrechen begehen?“

Nachrufe mit obszönen Bildern!

Die Veröffentlichung von Bildern weiblicher zionistischer Soldaten in unangemessener Kleidung beschränkt sich nicht nur auf Social-Media-Konten, sondern auch bekannte Medien tun dies, selbst wenn sie den Tod einiger von ihnen bekannt geben.

Die Idee, provokative Bilder zu veröffentlichen und Frauen instrumental zu nutzen, um die Kriegsverbrechen des zionistischen Regimes zu rechtfertigen, ist eine Idee des Kabinetts dieses Regimes. Im Jahr 2017 startete das Kabinett eine Kampagne zur Verbesserung des Images des zionistischen Regimes in den USA, die dieses Werkzeug nutzte.

David Dorfman, Medienberater des Konsulats des zionistischen Regimes in den USA, erklärte die Gründe für diese Kampagne: „Männer in diesem Alter haben keine Gefühle für Israel, und wir sehen das als Problem, also kamen wir auf eine Idee, die sie anzieht.“

Amerikanische Prominente im Dienste des Zionismus

Eine weitere Anstrengung, das Image der zionistischen Armee zu verbessern, ist die Einladung amerikanischer Prominenter zur Interaktion mit weiblichen zionistischen Soldaten. Im Jahr 2017 reiste der amerikanische Komiker Conan O’Brien in die besetzten Gebiete und veröffentlichte ein Video von seinem Training und seiner Interaktion mit weiblichen Soldaten der zionistischen Armee. Zwei Jahre später reiste auch die amerikanische Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld im Rahmen einer vom Kabinett des zionistischen Regimes gesponserten Werbetour in die besetzten Gebiete.

Sexuelle Werbetouren

Nach dem Gesetz des zionistischen Regimes haben alle Juden das Recht, einen israelischen Pass zu erhalten und in die besetzten Gebiete einzuwandern. Um diesen Prozess zu fördern, hat das Kabinett von Netanjahu kostenlose Reisen in die besetzten Gebiete organisiert, die Tausende von Dollar pro Jude kosten. Bisher haben fast eine Million junge Menschen an solchen Reisen teilgenommen. Nach Angaben von Mitarbeitern wird bei diesen Reisen die sexuelle Beziehung zwischen den Bewohnern der besetzten Gebiete und den Besuchern kontinuierlich gefördert. Die Organisatoren dieses Programms nutzen weibliche zionistische Soldaten, um diese Gruppen zu begleiten.

Zionistische Studien zeigen, dass die Durchführung dieser Kurse und die Intensivierung der Beziehungen der Teilnehmer dieser Kurse zu den Bewohnern der besetzten Gebiete die Wahrscheinlichkeit ihrer Unterstützung für die Politik des zionistischen Regimes um bis zu 160 Prozent erhöht. Daher hat Netanjahu zugesagt, über 100 Millionen Dollar zur Unterstützung dieses Projekts bereitzustellen.

Kriegsverbrechen in Dating-Apps

Eine weitere Methode, den Völkermord in Gaza mit provokativen Bildern zu rechtfertigen, sind Profile von zionistischen Soldaten. Eine Schätzung zeigt, dass mehr als ein Drittel der Profile auf Dating-Websites Männer und Frauen zeigen, die die Uniform der zionistischen Armee tragen.

In diesen Profilen zeigen lächelnde Gesichter in Militäruniformen gestohlene palästinensische Besitztümer, stehen vor zerstörten Gebäuden und genießen die Zerstörung von Gaza. Einige Bilder zeigen sogar die offene Entweihung von Moscheen und islamischen Heiligtümern.

Trotz all dessen scheint die Veröffentlichung provokativer Bilder von weiblichen zionistischen Soldaten die Welle des Hasses gegen das zionistische Regime und seine Politik in Palästina, Syrien, Libanon und anderswo nicht eindämmen zu können.