Luftangriffe des zionistischen Regimes auf Stellungen der Al-Dschulani-Kräfte in der Region Damaskus

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf den Sender Al Jazeera bezieht, berichteten lokale Quellen in Syrien, dass Kampfflugzeuge des zionistischen Regimes mit mehreren Luftangriffen die Umgebung des Al-Kiswah-Gebiets im Umland von Damaskus angegriffen haben.

Diese Quellen erklärten auch, dass mehrere Luftangriffe der Zionisten auch die Umgebung des Berges Dschabal al-Mana im westlichen Umland von Damaskus getroffen haben.

Zum Zeitpunkt der Übermittlung dieser Nachricht gab es keine Berichte über mögliche Schäden oder Verluste.

Dieser Angriff erfolgte einen Tag, nachdem das Gebiet am Dienstag ebenfalls von Israel angegriffen wurde, wobei sechs mit Al-Dschulani verbundene Militärangehörige getötet wurden.