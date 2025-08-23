Dr. Larijani: Wir werden die Hisbollah weiterhin unterstützen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur „Ahl al-Bayt“ (a) – Abna, betonte Dr. Ali Larijani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, dass die Islamische Republik die libanesische Hisbollah weiterhin unterstützen werde, und fügte hinzu: „Teheran braucht die Unterstützung der Hisbollah, genauso wie die Hisbollah die Unterstützung des Iran braucht.“

In einem Interview stellte er klar: „Jetzt wird in Libanon großer Druck auf die Hisbollah ausgeübt, ihre Waffen niederzulegen, ein Druck, den die Israelis selbst in einem direkten militärischen Krieg nicht erfolgreich anwenden konnten.“

Larijani wies darauf hin: „In den internationalen Medien werden Analysen veröffentlicht, wonach die vom Iran unterstützten Gruppen geschwächt werden. Wenn diese Gruppen geschwächt wurden, warum wird dann ein so massiver Druck auf sie ausgeübt?“

Er stellte die Frage: „Man sagt, die Hisbollah sei getroffen worden, aber hat sich diese Partei wieder aufgebaut oder nicht?“

Er erklärte, dass die Hisbollah eine große Anzahl junger Mudschaheddin-Kämpfer habe, so dass sie den Prozess des Wiederaufbaus und der Stärkung wieder aufgenommen habe.

Laut Dr. Larijani wurde die Hisbollah gegründet, als Israel Beirut vollständig besetzt hatte. Damals sagte eine Gruppe junger Libanesen: „Wir müssen uns verteidigen.“ Daher ist die Essenz der Hisbollah aus dem libanesischen Volk selbst entstanden und wurde zu einem großen Kapital für sie; ein Kapital, das einem kleinen Land die Kraft gibt, Israel zu widerstehen.

Er fügte hinzu: „Der Widerstand in der Region ist ein strategisches Kapital, und der Iran braucht die Hisbollah genauso, wie die Hisbollah den Iran braucht.“

Dr. Larijani betonte, dass der Iran die Hisbollah wie in der Vergangenheit weiterhin unterstützen werde, und wies darauf hin: „Die Probleme Libanons sollten durch einen internen Dialog gelöst werden. Der Iran zwingt der Hisbollah nichts auf, diese Partei verhält sich reif und trifft ihre Entscheidungen unabhängig.“

Wir werden die Diplomatie nicht aufgeben

In einem anderen Teil seiner Rede über den iranischen Verhandlungsansatz sagte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates: „Diplomatie an sich ist ein Werkzeug und Teil der Regierungsarbeit. Daher ist es nicht logisch, sie aufzugeben.“

Er warnte: „Wenn der Feind den Bereich der Diplomatie in eine propagandistische und schauspielerische Show verwandelt, wird diese Diplomatie keine Früchte tragen.“

Ihm zufolge zielt die Diplomatie des Feindes jetzt hauptsächlich darauf ab, einen Vorwand zu finden. Dennoch sollten wir nicht sagen, dass wir die Diplomatie abbrechen.

Dr. Larijani nannte die Bedingung Irans für jede Verhandlung die Ernsthaftigkeit und Realität und fügte hinzu: „Wenn Sie einen Krieg wollen, beginnen Sie, aber wann immer Sie es bereuen, können Sie an den Verhandlungstisch zurückkehren.“