Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) berichtete die hebräische Zeitung „Maariv“, dass „die stille Revolution des Stabschefs der Besatzungsarmee im Gange ist“.

Laut Maariv, so „stark und hart“ die Besatzungsarmee auch „in Gaza, Iran und im Westjordanland erscheinen mag“, sei sie nicht auf die Hitzewelle auf ihren Ausbildungsstützpunkten vorbereitet gewesen.

In dem Bericht heißt es, dass „die israelische Armee in den letzten Tagen eine stille Revolution durchgemacht hat“, da „nach Jahren des Ressourcen- und Personalabbaus in den traditionellen Feldeinheiten - Panzertruppe, Kampfingenieure, Grenzschutz, Infanteriebrigaden, Feldaufklärung, Rettungsbrigade, Heimatfrontkommando und andere Einheiten - der Krieg der ‚Eisernen Schwerter‘ (der Gaza-Krieg) der israelischen Armee die Erkenntnis zurückgebracht hat, dass eine starke Armee, die Kriege gewinnt, nicht nur eine Armee ist, die auf Spezialeinheiten oder der Einheit 8200, Cyber- und Technologieeinheiten oder nur auf der Luftwaffe aufbaut.“

In dem Bericht wird betont, dass „diese Einheiten, so gut sie auch sein mögen, eine ergänzende Hülle für die eigentliche militärische Operation sind. Die Armee braucht die fleißigen Ameisen, die die Armee tragen: Fallschirmjäger, Infanteriebrigaden, Panzer- und Artilleriebrigaden, zusammen mit Ingenieur- und Feldaufklärungsbrigaden, die den Kriegsalltag an allen Fronten bewältigen: von den Grenzen zum Libanon und Syrien über das Westjordanland bis hin zum laufenden Kampf im Gazastreifen, der seit fast zwei Jahren andauert.“

Der Bericht fügt hinzu: „Nachdem die Bataillone und Brigaden der Bodentruppen in den letzten zwei Jahrzehnten geschlossen wurden, hat die israelische Armee nun erkannt, dass die Bodentruppen wieder in den Mittelpunkt der Armee rücken müssen.“

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass „in einem beschleunigten Prozess die Armee die Reihen im Feldsystem erhöht und sogar verdoppelt, mit dem Ziel, die Anzahl der Einheiten und Systeme in mehreren Rekrutierungsrunden zu erhöhen, um ihnen zu ermöglichen, die Herausforderungen der kommenden Jahre zu bewältigen: die wiedereröffneten Grenzen zu Syrien und dem Libanon, die Aufmerksamkeit für die Grenze zu Jordanien und den laufenden Kampf in Gaza.“

In der aktuellen Rekrutierungsrunde hat sich jedoch die Zahl der Soldaten, die zu den Ausbildungsstützpunkten in einigen Einheiten geschickt werden - wie dem Panzerstützpunkt Shizafon, dem Grenzschutzstützpunkt Sayerim, dem Kampfingenieurstützpunkt Behalats und den Ausbildungsstützpunkten der Infanteriebrigaden der Golani-, Nahal-, Givati- und Kfir-Brigaden - zwar erhöht oder verdoppelt, aber die israelische Armee ist tatsächlich nicht in der Lage, die Infrastruktur für die Anpassung an diesen Anstieg zu schaffen.

Dem Bericht zufolge musste die Abteilung für Technologie und Logistik an den meisten Ausbildungsstützpunkten kreative Lösungen finden, wie z. B. temporäre Gebäude mit Klimaanlage, Zeltanlagen mit Klimaanlage und andere. So fielen am Mittwoch, bei Temperaturen, die im Schatten 50 Grad Celsius erreichten, die elektrischen Systeme auf dem Stützpunkt Sayerim und auf den meisten anderen Stützpunkten aus, die Stromtafeln brannten durch und Hunderte oder sogar Tausende von Klimaanlagen funktionierten nicht mehr, während die Soldaten versuchten, die ungewöhnlichen Hitzewellen zu bewältigen.

Der Bericht weist darauf hin, dass „die Klimaanlage nicht das einzige Problem ist. Die Abteilung für Technologie und Logistik hat Schwierigkeiten beim Bau zusätzlicher permanenter Gebäude und bei der Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für die Erhöhung der Anzahl der Soldaten. Sie ist auch nicht in der Lage, mit der Geschwindigkeit der Lebensmittelrationen, die diesen Einheiten zur Verfügung gestellt werden, Schritt zu halten“.

Maariv erklärt in seinem Bericht, dass „die Abteilung für Technologie und Logistik bei dieser Veränderung nicht allein ist. Die Militärbürokratie trägt ebenfalls zu diesem Problem bei: In der israelischen Armee versuchen sie, die Militärrabbiner davon zu überzeugen, dass die Reparatur der zusammengebrochenen Stromleitungen in Sayerim eine ‚lebensrettende‘ Operation ist und dass Vertragsarbeiter am Samstag arbeiten dürfen.

Gleichzeitig haben sie Schwierigkeiten, die militärmedizinische Einheit davon zu überzeugen, innovative Wege zu finden, um warmes und gekochtes Essen an die Soldaten in den Ausbildungsgebieten zu liefern und sich nicht mit kalten Kampfrationen am Morgen, Mittag und Abend zufrieden zu geben.“

Der Bericht weist auch darauf hin, dass die Armee nicht in der Lage ist, die Klimaanlage auf dem Stützpunkt Sayerim in Betrieb zu nehmen oder den Soldaten in den Ausbildungsgebieten warmes Fleischgericht zu bringen.

„Avi Ashkenazi“, der Militärkorrespondent der Zeitung, forderte den Stabschef „Eyal Zamir“ auf, die Kommandeure herauszufordern (indem er auf den Tisch schlägt und von den Kommandeuren Erklärungen verlangt - nicht, warum dies geschah, sondern warum sie nicht bereit waren, die technische Störung zu verhindern).