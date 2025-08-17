Der iranische Botschafter dankt der religiösen Autorität, der Regierung und dem Volk des Irak für die erfolgreiche Durchführung der Arbaeen-Zeremonie

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) würdigte „Mohammad Kazem Al Sadegh“, der iranische Botschafter im Irak, die beispiellose Gastfreundschaft der Iraker und nannte die Zeremonie ein Symbol der Einheit und des Widerstands gegen die Feinde der Region. Er dankte auch den iranischen Pilgern für ihre prächtige und geordnete Anwesenheit.

Nach Angaben der offiziellen irakischen Nachrichtenagentur schrieb Mohammad Kazem Al Sadegh in seiner Erklärung: „Im Namen des Herrn von Husayn (Friede sei mit ihm) und in Erinnerung an das Bekenntnis der Liebenden zum Ruf ‚Gibt es einen Helfer, der mir hilft?‘ und in der Erneuerung jenes Bundes, an den wir glauben und zu dem wir stehen, des Bundes, den wir mit ganzem Herzen geschlossen haben und mit der Sprache des Herzens sagen: Wir sind unserem Bund treu.“

Der iranische Botschafter betonte in dieser Erklärung: „Auf diesem Weg, der nach Kerbela führt, findet die Liebe ihre Bedeutung und die Aufrichtigkeit verkörpert sich. Inmitten all der Schönheit von Arbaeen ist das Bild der reinen Herzen der Kinder des Irak das schönste. Ihr, die Besitzer der Mokebs, die bescheidenen Gastgeber dieses strahlenden Weges, dieses Weges des Erscheinens des verheißenen Mahdi (möge sein Erscheinen beschleunigt werden). Ihr habt nicht nur die Türen eurer Häuser, sondern auch eure Herzen den Pilgern geöffnet. Mit einem Stück einfachem Brot, einem Becher Wasser und einem Teppich aus Erde, aber mit Händen voller Liebe und einem himmlischen Blick, habt ihr der Welt die Bedeutung von Großzügigkeit, Freigebigkeit und Vergebung gelehrt.“

Al Sadegh fügte hinzu: „Ihr habt uns gelehrt, dass der Dienst an Husayn (Friede sei mit ihm) keine Grenzen kennt. Oh, Kinder der Großzügigkeit, wir haben von euch Liebe und Zuneigung gelernt. Eure Herzen wurden husaynisch und mit ganzem Herzen, ohne Erwartung einer Gegenleistung, ohne Förmlichkeit und ohne Unterbrechung, habt ihr die Pilger von Husayn aufgenommen. Aus der Tiefe des Herzens, mit der Sprache der Tränen und der Logik der Erkenntnis sagen wir: Oh, Volk des Irak, wir danken euch. Von der höchsten religiösen Autorität bis zur Regierung und dem Volk, insbesondere den tapferen Stämmen, der enthusiastischen Jugend, den Schwestern von Zainab und allen Sicherheitskräften, jenen wachsamen Augen, die die Nacht zum Tag machten, um die Sicherheit der Pilger zu gewährleisten und die Wolken der Dunkelheit, der Unwissenheit und des Hasses zu vertreiben.“

Oh, edles Volk des Irak, wir küssen den Boden unter euren Füßen, weil ihr den Weg von Husayn (Friede sei mit ihm) mit Blumen bedeckt habt. Diese erstaunliche Mischung aus den Gaben Husayns (Friede sei mit ihm), die voller Großzügigkeit, Spiritualität und Widerstand sind, wiederholt den Ruf „Hayhat Minaz-Zillah“ (Weit weg von uns die Demütigung); ein Ruf, der heute die Grundlagen der Feinde unserer Ummah in der Region erschüttert und ihre Unfähigkeit offenbart hat, Zwietracht unter den Nationen zu säen, und Inscha'Allah wird mit dem Vorbild der Bewegung von Husayn (Friede sei mit ihm) die Flagge der Unterdrückung und Besatzung aus der Region entfernt.

Am Ende seiner Botschaft fügte der iranische Botschafter hinzu: „Ich halte es auch für notwendig, dem lieben, wertvollen und großartigen Volk des Iran zu danken, das mit Weisheit, Wissen, Würde und Gelassenheit an diesem großen Epos von Arbaeen Seyyed al-Shuhada teilgenommen hat und alle Gesetze und Sitten des brüderlichen und befreundeten Landes, des lieben Irak, beachtet hat, und ihnen zu sagen: Ihr seid unser Stolz.“