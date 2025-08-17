Generalstab der Streitkräfte: Die Antwort Irans wird im Falle eines Fehlers des Feindes verheerender sein

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) warnte der Generalstab der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran in einer Erklärung vor jeglicher Verschwörung oder bedrohlichen Handlung seitens der USA und des zionistischen Regimes und erklärte, dass die Islamische Republik Iran bereit sei, jeder Bedrohung ohne jegliche Zurückhaltung entgegenzutreten.

In dieser heute (Samstag) veröffentlichten Erklärung, die an die USA und das zionistische Regime gerichtet ist, heißt es: „Beendet die Verschwörung und Verleumdung gegen das mächtige und unbesiegbare Iran.“

Der Generalstab der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran stellte ferner klar: „Im Falle eines Rechenfehlers wird das, was im letzten 12-tägigen Krieg die Durchführung einer großangelegten Operation verhinderte, nicht mehr wiederholt werden.“

Die Erklärung betonte auch: „Wenn eine ähnliche Situation wie in der Vergangenheit eintritt, wird Irans Antwort von neuen Überraschungen und Maßnahmen begleitet sein, die weitaus schwerwiegender und zerstörerischer sein werden als zuvor.“