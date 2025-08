Der Plan zur Zerstörung Pakistans ist entworfen

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – warnte Hojjat al-Islam Seyyed Jawad Naqvi, der stellvertretende Vorsitzende der Tahrik-e Bidari-e Ummat-e Mostafa in Pakistan, in einer Rede über die aktuelle Weltlage, dass, wenn auf die Unterdrückung und Verbrechen in Gaza eine starke und rechtzeitige Reaktion erfolgt wäre, diese Unterdrückung heute nicht die Schwelle Pakistans erreicht hätte.

Er sagte: „Der Feind hat nun den Weg für einen Angriff auf pakistanisches Territorium geebnet, und wann immer ein Krieg auf feindlichem Territorium nicht gestoppt wird, lodert er wie ein Feuer auf und erreicht unsere Häuser.“

Naqvi betonte, dass Israel nach Gaza nun den Libanon, Syrien und Iran ins Visier genommen habe und nun auch die Türkei und Pakistan auf seiner Liste der nächsten Ziele stünden. Die jüngsten Angriffe auf den Präsidentenpalast, das Verteidigungsministerium und den Generalstab der syrischen Armee seien ebenfalls Glieder dieser Kette.

Dieser herausragende Gelehrte betonte, dass Pakistan die Realität akzeptieren müsse, dass es der Beginn einer Niederlage sei, wenn wir dem Feind erlauben, bis an unsere Tür vorzudringen und dann erst an Verteidigung denken. Echte Verteidigung finde immer auf feindlichem Territorium statt, nicht in unserem eigenen Garten. Leider basierte Pakistans Sicherheitsstrategie stets auf verspäteten Reaktionen und Maßnahmen nach der Zerstörung, und die Folgen davon sehen wir heute.

Naqvi fügte hinzu, dass die heutige Situation das Ergebnis einer Politik sei, in der Pakistan die Schreie der Unterdrückten ignorierte, angesichts der Tyrannei schwieg und Schutz bei arroganten Mächten wie den Vereinigten Staaten suchte. Ein Land, dem Amerika „Freundschaft“ geschenkt hat, hat nichts als Zerstörung, Blutvergießen und Vernichtung erhalten. Auch für Pakistan wurde ein spezieller und gezielter Plan zur Zerstörung ausgearbeitet, bei dem unsere internen Schwächen als Waffe gegen uns selbst eingesetzt werden.

Naqvi forderte die Nation, die Führer und die Eliten Pakistans auf, aus dem Schlaf der Unachtsamkeit zu erwachen und ihre Strategien zu ändern, bevor der Feind vollständig die Oberhand gewinnt, und den Kampf gegen die Unterdrückung jenseits der Grenzen zu beginnen, damit sie morgen nicht über die Leichen ihrer Kinder weinen müssen.