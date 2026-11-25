Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister unseres Landes, in Reaktion auf die Obstruktion der USA in der Arbeit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Die Vereinigten Staaten sind so sehr über chemische Waffen besorgt, dass sie faktisch die weltweite Aufsichtsbehörde für chemische Waffen lähmen!!

Er fügte hinzu: Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) könnte gezwungen sein, ihre Tätigkeiten auszusetzen und ihre Kernprogramme einzuschränken.

Araghtschi betonte: Die Vereinigten Staaten gefährden durch die Schaffung von Hindernissen für die Ausführung des Mandats dieser Organisation bewusst den globalen Frieden und die Sicherheit. Diese Maßnahme ist beschämend.