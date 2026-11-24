Mit Blick auf die Fehlkalkulation der Feinde bei der Einschätzung der Macht Irans fügte er hinzu: Die Feinde berücksichtigen die Kraft des Glaubens, des Willens und des Zusammenhalts der iranischen Nation in ihren Berechnungen nicht richtig; so begann auch Saddam in der Vergangenheit mit einer falschen Einschätzung der Kraft und des Willens des iranischen Volkes einen Krieg und wurde nach acht Jahren besiegt

Generalmajor Abdollahi erklärte mit Blick auf den Beginn des Ramadan-Krieges: Die Feinde begannen einen umfassenden Angriff in der Annahme, sie könnten das System der Islamischen Republik Iran innerhalb von 24 bis 48 Stunden stürzen und durch die Schaffung von Bedingungen für das Vordringen feindlicher Strömungen auf die Straßen ihre Ziele verwirklichen; doch die Antwort der Islamischen Republik Iran erfolgte entgegen ihren Berechnungen nur eine Stunde nach dem ersten Angriff