Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Manar berichtete, erklärte die Hisbollah des Libanon am 83. Jahrestag der Unabhängigkeit des Libanon in einer Erklärung: Die Unabhängigkeit, die die Libanesen heute, am 83. Jahrestag ihrer Verkündigung, feiern, ist Gefahren und Bedrohungen ausgesetzt, die von allen Seiten ihre Existenz und Bedeutung beeinflussen. Dies verpflichtet alle Libanesen, unabhängig von ihren Konfessionen und Religionen, sich unter der Flagge des nationalen Konsenses zu vereinen und die wahre Bedeutung der Zugehörigkeit zum Vaterland und der nationalen Prinzipien wiederzubeleben, durch die sie ihre erste Unabhängigkeit durch die Vertreibung der französischen Besatzer und ihre zweite Unabhängigkeit durch die Niederlage der Besetzung unseres Landes durch Israel im Jahr 2000 erreichten. Die Bewahrung der Unabhängigkeit, für die die Libanesen enorme Opfer gebracht und unzählige Märtyrer bei der Verteidigung des Vaterlandes, seiner Würde und Freiheit dargebracht haben, ist eine heilige nationale Pflicht, die über allen engstirnigen Berechnungen und persönlichen Interessen steht.