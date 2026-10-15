Fortsetzung der wiederholten Illusionen Trumps über den Iran

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtet, wiederholte Donald Trump, der Präsident der USA, der bei einer Wahlkundgebung im Bundesstaat Arizona sprach, um die Anwesenden für sich zu gewinnen, seine abgedroschenen und langweiligen Worte und behauptete, um dem Volk seines Landes Mut zu machen: Der Iran hat weder eine Armee noch eine Marine, und alle seine Kräfte sind vernichtet.

Trump wiederholte, um seinem Schlag auf den Verhandlungstisch und seinen übermäßigen Forderungen zu entgehen, seine Worte und behauptete: «Wir wissen nicht, mit wem [im Iran] wir es jetzt zu tun haben.»

Er behauptete auch in niedrigen Äußerungen: Die Führer des Iran seien getötet worden, und es sei nicht mehr klar, wer die Verhandlungspartei sei.

Der Präsident der USA behauptete im Laufe dieser Monate zum wiederholten Male: Jetzt will niemand mehr Präsident des Iran werden.

Trump behauptete, ohne die Äußerungen iranischer Beamter über den friedlichen Charakter des iranischen Atomprogramms zu erwähnen, die Notwendigkeit, den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern, und behauptete, es müsse gehandelt werden, um zu garantieren, dass Teheran keine solche Waffe erhält.

Um dem Angriff auf den Iran Legitimität zu verleihen, behauptete er: Vor dem Angriff der USA auf iranische Stellungen war dieses Land nur zwei Wochen vom Erwerb von Atomwaffen entfernt.

Der Präsident der USA behauptete auch über die Straße von Hormus, dass die USA die vollständige Kontrolle über diese Wasserstraße übernommen hätten und nun mehr Öl als zuvor darüber hinausbeförderten.

Trump behauptete, um seiner falschen Politik zu entgehen, deren Kosten das Volk seines Landes durch die Zahlung für Treibstoff trägt: Die Benzinpreise werden sinken, sobald der Krieg mit dem Iran endet, und sogar ein Niveau unter dem vor Beginn der Militäroperation erreichen.

In einem anderen Teil seiner Behauptungen betrieb er Eigenwerbung und behauptete, während er die früheren Präsidenten der USA kritisierte, dass sie die Maßnahmen, die er jetzt gegen den Iran ergreife, früher hätten auf die Tagesordnung setzen müssen, aber immer noch gewartet hätten.

Der Präsident der USA behauptete auch, um seine gescheiterte Wirtschaftspolitik gegenüber dem Iran zu rechtfertigen, die zu einer Treibstoffkrise in seinem Land geführt hat: Die Kosten, die das amerikanische Volk in dieser Hinsicht trägt, seien sehr gering, und er habe erwartet, dass die Energiepreise viel stärker steigen würden.

Trump behauptete in einem anderen Teil seiner Äußerungen, mit Zorn über die Nichtbeteiligung der NATO am Krieg gegen den Iran, gleichzeitig, dass Washington keine Hilfe irgendeiner Seite zur Bekämpfung des Iran benötige.

Er beschrieb auch die Zwischenwahlen in den USA als sehr wichtig und sagte: Diese Wahl könnte die wichtigste Wahl sein, die wir je gesehen haben.