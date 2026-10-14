Die Entwicklungen im Jemen waren das Thema des Gesprächs zwischen den Außenministern Irans und Omans

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna haben Seyed Abbas Araghchi und Seyed Badr al-Busaidi, die Außenminister der Islamischen Republik Iran und des Sultanats Oman, am Mittwoch im Morgengrauen in einem Telefonat über die neuesten regionalen Entwicklungen, einschließlich der Entwicklungen im Jemen, konsultiert und Wege zur Erreichung von Frieden und Stabilität in der Region erörtert.