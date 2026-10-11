Peseschkian: Terrorakte erschüttern nicht die Entschlossenheit der Sicherheitskräfte

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, betonte Massud Peseschkian am Samstag (18. Mehr 1405) in einer Botschaft mit Beileid zum Märtyrertod der hochverehrten Märtyrerin Oberstleutnant Nusrat Eftechari, stellvertretende Leiterin für kulturelle und soziale Angelegenheiten des Polizeikommandos der Provinz Sistan und Belutschistan, im Gebiet Cheschme-e Sijarat in Zahedan, gegenüber der geehrten Familie dieser hochverehrten Märtyrerin, den Kommandeuren und Mitarbeitern von Faradscha, ihren Kollegen und dem edlen Volk der Provinz Sistan und Belutschistan: Solche verbrecherischen Handlungen werden niemals die Entschlossenheit der Sicherheitskräfte beim Schutz von Leben, Ruhe und Wohlergehen der Menschen erschüttern, und der Schutz der Sicherheit der Bürger und die Bekämpfung von Terrorismus und Unsicherheitsfaktoren werden entschlossen fortgesetzt.
11 Oktober 2026 - 11:22
News ID: 1876519
Source: ABNA
Der Präsident sagte: Terrorakte, die mit dem Ziel begangen werden, Unsicherheit zu schaffen, Gewalt zu verbreiten und die Ruhe der Menschen zu stören, werden keinerlei Ergebnisse erzielen und niemals die Entschlossenheit der Kräfte, die die Sicherheit des Landes schützen, erschüttern.
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