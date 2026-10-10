Mohadscherani: Geschichtsfälschung schmälert nicht die Größe der iranischen Nation

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Fatemeh Mohadscherani als Reaktion auf die Behauptung von Marco Rubio, dem Außenminister der USA, über die iranische Zivilisation auf ihrer persönlichen Seite: «Iran ist der hohe Name einer Zivilisation, die mit der Weisheit, Kultur und Toleranz ihrer Menschen über Tausende von Jahren hinweg gegangen ist

Weder kann Geschichtsfälschung die Größe dieser Nation schmälern, noch können blinde Attentate die Gestalt dieses Landes beugen. Iran ist dank seiner Kultur und seiner Nation groß geblieben und wird groß bleiben»